Arsenal firme en la punta de la Premier League tras triunfo sobre Fulham 1-0

Arsenal venció a Fulham 1-0 gracias al gol del belga Leandro Trossard a los 57’ de juego como visitante, resultado que le permite seguir en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League con 19 puntos, tres más que el Manchester City, que a su vez logró imponerse en casa al Everton 2-0, al jugarse parte de la fecha 8.

Los “gunners” resolvieron recién en la parte final el partido a su favor, pese a tener amplio dominio en la primera etapa, pero sin eficacia para vencer la valla el arquero alemán Leno. Sin embargo a los 57’ Gabriel cedió un pase a Trossard que logró mandar el balón a la red, y darle el tanto triunfal al equipo de Arteta.

Otros Resultados: Nottingham Forest 0 Chelsea 3;Manchester City 2 Everton 0; Crystal Palace 3 Bournemouth 3; Burnley 2 Leeds United 0; Brighton 2 Newcastle 1; Sunderland 2 Wolves 0. Principales Posiciones: Arsenal 19; Manchester City 16; Liverpool 15; Bournemouth 15; Tottenham 14; Chelsea 14; Sunderland 14; Crystal Palace 13; Brighton 12. Partidos del Domingo: Tottenham-Aston Villa; Liverpool-Manchester United.