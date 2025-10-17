Sunedu inicia mesas de trabajo en seis regiones para fortalecer la calidad del servicio educativo superior



• A través de su Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) visitará 96 universidades licenciadas de todas las regiones del país.

La Sunedu ha iniciado en Puno, Tacna, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Junín un amplio ciclo de mesas de trabajo con el propósito de reforzar el conocimiento sobre las funciones, competencias y procesos de la superintendencia que garantizan la calidad del servicio educativo superior.

Estas jornadas se desarrollarán en todas las regiones del país hasta fines de noviembre y están dirigidas a toda la comunidad universitaria. Durante las sesiones, se abordarán temas como las funciones de la Sunedu, el impacto de su creación en la educación superior, la estructura de la Unidad de Verificación del Servicio Educativo Superior Universitario (UVE), los procesos de licenciamiento y supervisión, la atención de denuncias, el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad y el rol de la defensoría universitaria.

Además de promover el diálogo con autoridades, docentes y estudiantes, las mesas de trabajo permitirán recoger información estadística actualizada sobre la situación de cada universidad visitada, lo que contribuirá a fortalecer la gestión institucional y la formulación de normativas orientadas a la mejora continua.

Con esta iniciativa, la Sunedu reafirma su compromiso con la descentralización y la articulación del trabajo conjunto con las universidades del país, acercando sus servicios y fortaleciendo el vínculo directo con las comunidades académicas. Este esfuerzo busca consolidar un sistema universitario más equitativo, inclusivo y sostenible, que garantice oportunidades de formación de calidad para los estudiantes del Perú.