Señor de los Milagros: procesión histórica llegará al Vaticano con bendición del papa León XIV

La procesión del Cristo Moreno ingresará a la Plaza de San Pedro el 19 de octubre durante el Jubileo de la Esperanza, con más de 4,000 fieles peruanos de todo el mundo.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Roma anunció que el Cristo Moreno llegará al Vaticano este 19 de octubre. La imagen ingresará a la Plaza de San Pedro para recibir la bendición del papa León XIV, seguida de una misa en la Basílica de San Pedro. El evento reunirá a fieles de comunidades peruanas de todo el mundo y coincide con el Jubileo de la Esperanza y los primeros meses del primer pontificado de un papa peruano. La procesión comenzará el sábado 18 con más de 700 devotos entre cargadores, sahumadoras y cantoras.

Una procesión internacional

La Hermandad del Señor de los Milagros de Roma informó que esta edición tendrá un significado especial al coincidir con el Jubileo de la Esperanza. Los organizadores destacaron que «será una oportunidad para que la fe del pueblo peruano se haga visible ante la Iglesia universal». Han confirmado su presencia hermandades y fieles de comunidades peruanas residentes en Alemania, Austria, Bélgica, Chile, España, Estados Unidos, Italia, Perú, Suecia y Suiza.

El recorrido se desarrollará en dos etapas a lo largo de dos días. Solo entre cargadores, sahumadoras y cantoras se prevé la participación de más de 700 devotos. A ellos se sumarán cientos de fieles en general para recorrer juntos más de 3 kilómetros en procesión. Se estima que el domingo asistan más de 4,000 fieles a las celebraciones.

La bendición papa

La Embajada del Perú ante la Santa Sede informó que «gracias a la voluntad del Papa León XIV, la gran procesión podrá ingresar a la Plaza de San Pedro el domingo 19 de octubre en las primeras horas del día, fecha en la que el Santo Padre celebrará una misa de canonización». Una vez en la Ciudad del Vaticano, la imagen y los devotos del Señor de los Milagros recibirán la bendición del papa durante el ángelus dominical. A las 14:00 horas se llevará a cabo una misa en homenaje al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro.

La gran procesión del Señor de los Milagros en Roma es una iniciativa conjunta de la hermandad en Roma y de la Embajada del Perú ante la Santa Sede. El proyecto comenzó a cristalizarse en octubre de 2024 durante una reunión entre las directivas de las distintas hermandades en Italia. Este evento marca un momento significativo para la comunidad peruana en el extranjero y representa la primera vez que el Cristo Moreno ingresa a la Plaza de San Pedro bajo el pontificado de un papa peruano.