Santiváñez reaparece con video dirigido a la PNP y apunta al Senado 2026

El exministro del Interior Santiváñez publicó una pieza audiovisual que representa agresiones contra policías y anuncia su respaldo a la institución policial de cara a las elecciones



Juan José Santiváñez reapareció en la escena pública con un video en la red social X que anticipa su postulación al Senado en las elecciones de 2026. El exministro del Interior y de Justicia dirigió un mensaje a los miembros de la Policía Nacional del Perú, posicionándose como defensor de la institución policial frente a los episodios de violencia que han enfrentado sus efectivos en los últimos meses.



Un video de 48 segundos



La pieza audiovisual fue difundida en la cuenta «Santiváñez 2026» y dura 48 segundos. La producción muestra a actores que representan a efectivos policiales y sus familiares recibiendo bofetadas en distintos escenarios. La propuesta visual refleja los recientes episodios de violencia que sufrieron miembros de la PNP durante protestas y campañas de descrédito promovidas por algunos sectores.



«Basta, quienes protegen a la patria merecen respeto. Yo estoy aquí para ellos», expresó Santiváñez al cierre del video. Una música emotiva acompaña el mensaje, que termina con la frase «Santiváñez 2026».



El contexto de las agresiones



Durante los últimos meses, grupos vinculados al transporte exigieron que los policías paguen pasajes como cualquier ciudadano. Los efectivos tienen derecho de pase libre. Recientes marchas derivaron también en agresiones contra miembros del orden público. El video hace referencia a estos incidentes y está dirigido específicamente a la PNP y sus familiares.



Intenciones electorales



Santiváñez no oficializó el partido de su candidatura. Sin embargo, el uso del nombre «Santiváñez 2026» indica sus intenciones electorales. El exministro plantea un perfil de campaña centrado en el orden, la autoridad y el respaldo institucional a las fuerzas policiales. Su reaparición generó impacto inmediato en redes sociales y marca el inicio de su estrategia electoral enfocada en los efectivos policiales y sus familias.