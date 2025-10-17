Perú bajó un escalón en el Ranking Fifa y ahora ocupa el puesto 49 tras revés ante Chile

Tras culminar un nuevo periodo de ventana internacional y la FIFA actualizó su ranking de selecciones. En este periodo de octubre, la Selección Peruana solo disputó un partido amistoso, ante Chile (derrota 2-1), mientras que la mayoría de los otros seleccionados tuvieron dos compromisos.

La derrota ante Chile por 2-1 en Santiago, con el debut de Manuel Barreto como entrenador interino, provocó que el elenco Bicolor descendió al puesto 49 del ranking FIFA, bajando un lugar em relación a la clasificación anterior. Este mismo cotejo llevó a la selección de Chile, a salir del puesto 57 y colocarse ahora en el 56, teniendo también solo un partido amistoso.

La Selección Peruana comenzó el año estando ubicado en el casillero 40 del ranking, no obstante, sus resultados en las Eliminatorias Sudamericanas llevaron a seguir en una curva descendente. La última vez que logró ascender fue en octubre de 2024, cuando pasó del puesto 43 al 38.

Actualmente, Perú es el sétimo en Sudamérica. Argentina lidera en la región y es seguido por Brasil, los únicos que son parte del ‘top 10’ general. Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay siguen en la lista, todos los clasificados al Mundial 2026. Mientras

Venezuela y Chile están detrás de Perú, mientras que Bolivia, que clasificó al repechaje intercontinental, es el último de Conmebol.

El líder del ranking absoluto es España, que sostiene su ubicación respecto a la última actualización. Francia descendió al tercer puesto y el que subió al segundo lugar es Argentina. Inglaterra y Portugal se mantienen como cuarto y quinto, respectivamente. Países Bajos, Brasil, Bélgica, Italia y Alemania completan a los 10 primeros.

La próxima y última actualización del ranking será en noviembre. En ese periodo de partidos internacionales, la Selección Peruana enfrentará en Rusia y otra vez a Chile, en las ciudades de Sochi y San Petersburgo.