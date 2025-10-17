Orquesta Candela ganó Premio internacional en Los Premios Unidad En Los Latín Music Awards New York(VIDEO)

Poco a poco van cumpliendo sus sueños. La Orquesta Candela celebra su buen momento y haber ganado los Latin music Awards -Premio Unidad, como Leyenda y ‘Mejor Artista Tropical’ en el género cumbia.

Sin duda que pesan los 35 años de ininterrumpida trayectoria de la agrupación que fundó en su tierra natal Monsefú don Víctor Yaipén Uypan, quien en el cielo también debe estar celebrando este enorme logro.

“Para nosotros es una gran emoción ganar este Premio en el género tropical. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo visto afuera, eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto”, revelaron orgullosos los hermanos Víctor, Donald y Billy Yaipén.

Por otro lado Josep Alvan, director de los Premios Unidad en New York, está sorprendido por la acogida de la cumbia peruana en el mundo.

La Orquesta Candela, continúa con su incansable producción musical y recientemente estrenaron el exitoso tema ‘Todavía’ con la estrella panameña Joysi Love, ex integrante de ‘La Factoría’. También grabaron junto al Grupo 5, la canción ‘Tan dentro de mi alma’.

Además revelaron que ya se vienen las colaboraciones con los ganadores del Grammy Americano, Tony y Mimmy Succar, asismismo Leslie Shaw y el gran Elvis Crespo.

“Este año 2026 vamos con fuerza, la idea es dar el gran salto a la internacionalización, por qué no también aspirar a premios internacionales como los Grammy, los Billboard”, anotaron los líderes de la Orquesta Candela.