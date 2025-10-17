Migraciones registró más de tres millones y medio de controles migratorios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

⦁ Más del 54 % corresponde a extranjeros que llegaron o salieron del país desde junio pasado.

La Superintendencia Nacional de Migraciones registró más de tres millones y medio de controles migratorios convencionales y automatizados en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, inaugurado en junio pasado. De esta cifra, más del 54 % corresponde a extranjeros que llegaron o salieron del país.

En este sentido, Migraciones fortalece el control migratorio en el aeropuerto mediante el Migracheck y las e-gates (puertas electrónicas). Se registró 280 715 controles migratorios automatizados de entrada y 226 132 de salidas, que constituye más del 35 % del total de movimientos de personas.

En esta primera etapa, el Migracheck y las e-gates son utilizados únicamente por los ciudadanos peruanos adultos y extranjeros residentes mayores de edad con una calidad migratoria y Carné de Extranjería vigentes.

En las próximas semanas, Migraciones habilitará nuevos perfiles de usuarios para las e-gates, que también incluirá, en salidas internacionales, a extranjeros con calidad migratoria temporal (como turistas) que hayan registrado sus datos biométricos al ingresar al país; y también a extranjeros menores de edad entre 12 y 17 años en el control de llegada.

Para utilizar las e-gates, los viajeros deben realizar un prerregistro obligatorio que puede completarse desde casa o lugar de trabajo con anticipación, dentro de las 48 horas previas al vuelo. Para ello, deben ingresar a la página web https://migracheck.migraciones.gob.pe/pe/ o a la aplicación móvil Migracheck disponible para iOS y Android.

Migraciones reitera su compromiso de seguir trabajando en la mejora del servicio en beneficio de la ciudadanía, así como por una migración segura, regular y ordenada.