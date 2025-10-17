La Escuela Nacional Superior de Ballet festeja su 58º aniversario con un espectáculo de danza inolvidable

La Escuela Nacional Superior de Ballet festeja su 58º aniversario con un...

La Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB), institución líder en la enseñanza del ballet en el Perú, celebrará sus 58 años de enseñanza académica y arEs7ca con una función especial que se realizará el miércoles 22 de octubre a las 7:00pm en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad en el distrito de Santiago de Surco.

El público disfrutará de varias coreografías contemporáneas, que serán interpretadas por estudiantes de Formación Artística Superior y Formación Artística Temprana, de esta manera demostrarán la sólida preparación artística y técnica que ofrece la institución.

Entre ellas, destaca “Los Caminantes” número contemporáneo creado por el maestro Giorgio Ramos, ganador del primer puesto en la categoría grupales del “IX Certamen Internacional de Escuelas de Ballet”.

Para esta ocasión especial, el concepto permitirá que diversas temáticas, como el amor, la guerra, la tecnología, la naturaleza y la identidad, se entrelacen simbólicamente fortaleciendo la cohesión arEs7ca de la función.

La ENSB, es reconocida por su papel fundamental en la formación de profesionales de la danza contemporánea y el ballet, contribuyendo al desarrollo cultural del país y consolidándose como una institución de referente nacional en la enseñanza de estas artes escénicas.

Con esta “Función de Aniversario”, la ENSB reafirma su compromiso con la excelencia educativa, la innovación artística y la formación integral de bailarines que destacan en escenarios nacionales e internacionales.

Las entradas para el público en general serán gratuitas.