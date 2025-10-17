Hazaña irrepetible de Johnny Bello en los Bolivarianos 1970 al lograr 12 medallas de oro

Mirar por el retrovisor no tiene nada de particular, pero hacerlo cuando se trata de recordar una hazaña deportiva, ciertamente irrepetible, se justifica. Rememorar lo que Johnny Bello hizo en los Juegos Bolivarianos de Maracaibo en el año 1970 es volver a vivir una experiencia única en manos del más grande nadador de la historia peruana.

A pocas semanas de los próximos JJBB de Lima y Ayacucho, donde el compromiso de deportistas ávidos por hacer las mejores marcas de sus vidas, nos trae al presente cuando Johnny se encargó de ganar 12 pruebas, en los cuatro estilos, rompiendo cálculos y predicciones con una marca legendaria jamás vista, dejando boquiabiertos a varias generaciones al paso de algo más de medio siglo.

Por eso es bueno mirar atrás y revisar la historia de una hazaña, probablemente, imposible de repetir. Bello, en aquel entonces un joven decidido a poner en alto los colores patrios, hoy sigue formando centenares de nadadores durante una vida dedicada a la natación.