Gobierno Regional del Callao se reunió con la Hermandad del Señor de los Milagros para ultimar detalles de la visita del Cristo Moreno al Callao

Sagrada imagen visitará el Callao después de 22 años el 26 de octubre y el GORE prepara un gran recibimiento en Juan Pablo II, así como un homenaje cultural en el hospital Daniel A. Carrión.

El Gobierno Regional del Callao, liderado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, recibió la comitiva oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, encabezada por su mayordomo general, José Luis Toledo Zapata, en una amena reunión cuyo fin era continuar las coordinaciones para el gran homenaje que el Callao rendirá al Cristo Moreno, cuya sagrada imagen volverá al primer puerto después de 22 años.

Tras esta instancia, la máxima autoridad política del primer puerto, dijo que “el Cristo de Pachacamilla recorrerá el Callao en un camión con una plataforma baja, para que pueda ser visto por todos. Primero lo recibiremos en el óvalo de La Perla, luego habrá una misa en Av. Pacífico tras lo cual será agasajado en el frontis del hospital Carrión con varios shows, como de nuestra Sinfónica y otros de música criolla”, y agregó que “será un momento de mucha emoción de los fieles, donde la fe y el fervor por el Señor de los Milagros se vivirá a pleno, y unirá a los chalacos, que es lo que necesitamos”.

Adelantó que “se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias, y además se buscará incomodar lo menos posible a las personas, por lo que se cortarán solo las vías que sean necesarias para la normal circulación del móvil que llevará al Cristo Morado por las principales vías del primer puerto”.

El más grande tributo



Este tributo que organiza el Gore es considerado como el más grande del Callao, y tiene como epicentro el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde el Cristo Moreno derramará su bendición sobre más de 1,500 pacientes hospitalizados, mientras sus familiares y el personal de salud elevarán oraciones por su pronta recuperación y fortaleza espiritual.

El Gore asumirá el honor de recibir y despedir la venerada imagen, primero en la sede institucional de Juan Pablo II (óvalo de La Perla), cercano a las 9 a.m. y posteriormente, alrededor de las 5 p.m. en el citado nosocomio, en un acto que congregará a miles de fieles chalacos que saldrán a las calles para expresar su fe, esperanza y gratitud.

Ese agasajo para el Señor de los Milagros será acompañado por varios espectáculos artísticos que está organizando el Gore: una actuación de la Orquesta Sinfónica Regional del Callao, el coro de niños del Cafed, así como shows de música criolla a cargo de los principales representantes del género de nuestro país.