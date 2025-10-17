Fuga en Huaral: INPE destituye a director y subdirector del penal tras escape de interno

La fuga del establecimiento penitenciario expone fallas estructurales en el sistema de seguridad. La institución abrió una investigación administrativa mientras coordina con el Ministerio Público para determinar responsabilidades.



Un interno escapó del Establecimiento Penitenciario de Huaral y el Instituto Nacional Penitenciario respondió con la remoción inmediata del director y subdirector del penal. El hecho ocurrió durante la mañana cuando el recluso escaló una de las paredes. La fuga desató una investigación administrativa interna y puso en evidencia las deficiencias en los controles de seguridad del recinto. La institución coordina ahora con el Ministerio Público para establecer si hubo negligencia o complicidad del personal.



Fuga expone vulnerabilidad del sistema



El personal de seguridad del centro penitenciario inició labores de búsqueda interna apenas detectaron la ausencia del interno. Según la información oficial, el recluso habría escalado por una de las paredes en horas de la mañana. El presidente del INPE ordenó de inmediato la remoción de los funcionarios responsables como medida disciplinaria y preventiva.

🚨 El INPE Informa lo siguiente. pic.twitter.com/ekUe9BriQd — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) October 17, 2025



Investigación administrativa en marcha



El INPE anunció la apertura de una investigación administrativa interna para determinar las responsabilidades del personal encargado del resguardo. «La institución reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en todos los establecimientos penitenciarios del país», señala la nota difundida a través del portal institucional.



El equipo de Asuntos Internos interviene para revisar los protocolos de seguridad y las condiciones operativas del penal. La institución coordina con el Ministerio Público para determinar si existen indicios de negligencia o complicidad entre el personal penitenciario.



Medidas preventivas para otros penales



La entidad evalúa reforzar los mecanismos de control en otros penales del país ante la posibilidad de que este tipo de incidentes pueda repetirse. Esta decisión reconoce implícitamente que las fallas del sistema no son exclusivas del penal de Huaral.



El caso plantea interrogantes sobre las condiciones materiales de los establecimientos penitenciarios y la efectividad de sus protocolos de seguridad. La fuga evidencia que las medidas actuales resultan insuficientes para garantizar el resguardo adecuado de los internos.