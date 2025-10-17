Exalcalde de Chorrillos Fernando Velasco sigue atornillado en el sillón municipal a pesar de anunciada vacancia del JNE

El cuestionado Fernando Velasco Huamán y vacado por el JNE en el cargo de alcalde por el escándalo de la piscina temperada de prioridad de la municipalidad de Chorrillos, aún sigue atornillado en el sillón del despacho de alcaldía a pesar de salir publicado en el portal de este organismo electoral su vacancia.

Por su parte, Fernando Velasco, declaró en un medio de comunicación que aún él sigue siendo alcalde y que el pueblo lo ha elegido y que debe terminar su gestión municipal y que esperará la notificación del JNE y que de inmediato tomará una acción de amparo.

Mientras tanto, efectivos del serenazgo y trabajadores municipales están retrasados en sus pagos y que este lunes proseguirán con sus protestas en el palacio municipal.