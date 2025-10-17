Estado asume gastos médicos de niña de 11 años herida con bomba lacrimógena en protesta contra el gobierno

El ministro de Salud confirmó el impacto contra la menor durante la marcha del 15 de octubre. La protesta dejó un muerto y más de 30 civiles heridos.

El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que una niña de 11 años resultó herida tras el impacto de una bomba lacrimógena durante la protesta contra el gobierno de José Jerí y el Congreso del 15 de octubre. El Estado cubrirá todos los gastos médicos de la menor y de los demás heridos. Las familias también recibirán acompañamiento. La marcha dejó un saldo de un muerto a manos de la Policía Nacional y más de 30 civiles heridos.

El impacto y la cobertura estatal

Quiroz dio a conocer la información en conferencia de prensa junto a otros ministros. El titular del Ministerio de Salud señaló que los gastos médicos de la niña y de los demás heridos están siendo cubiertos por el Estado. «La atención a todos los pacientes la está asumiendo el Seguro Integral de Salud (SIS) de manera absolutamente gratuita (…) al igual del caso de esta niña», sostuvo Quiroz.

La menor fue impactada por una lacrimógena en el pecho cuando transitaba junto a su madre por el cruce de la avenida Abancay con la avenida Ucayali. La bomba fue presuntamente lanzada por la PNP. Tras el impacto se golpeó gravemente la cabeza contra el piso. La niña fue trasladada de emergencia al Hospital de la Policía.

Acompañamiento para las familias

El ministro indicó que el Estado también apoyará a los familiares de los heridos. «No solamente nos estamos limitando a la atención de los pacientes (…) sino también de los familiares. Nosotros entendemos perfectamente que el paciente no es solo eso, tiene una realidad, un entorno social, y el entorno más cercano es su familia», ratificó.

Balance de la protesta

La marcha dejó el saldo de un muerto, Eduardo Ruíz Sanz de 32 años, a manos de un suboficial terna de la Policía Nacional. De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, la protesta registró 32 civiles heridos, entre ellos tres menores de edad. Los ataques se cometieron, en su mayoría, por el impacto de perdigones contra el cuerpo.