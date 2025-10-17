Día Mundial de la Alimentación: Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria promueve prácticas alimentarias saludables

En el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemoró hoy, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) participó de diversas ferias multisectoriales, promoviendo la adopción de prácticas alimentarias saludables en el entorno escolar y en el hogar.

De esta manera, los equipos de las 27 Unidades Territoriales del programa del Midis estuvieron presentes en las actividades organizadas por diversas instituciones, destacando su rol en la prestación del servicio alimentario escolar, poniendo énfasis en los beneficios nutricionales de los alimentos que se entregan a los más de 4 millones de usuarios en todo el país.

En los eventos desarrollados durante la presente semana en plazas y lugares públicos a nivel nacional, se brindó información sobre la calidad, inocuidad, valor nutricional, hábitos alimentarios, estilos de vida saludable y las modalidades de atención del servicio de alimentación escolar y se desarrollan acciones de sensibilización sobre las buenas prácticas de manipulación e higiene.

Estas actividades dirigidas a los padres de familia, comunidad educativa, Comités de Alimentación Escolar (CAE), usuarios y ciudadanía en general, buscan, además, evidenciar la articulación con los diferentes sectores como Salud, Educación, Agricultura, Producción, gobiernos regionales, gobiernos locales, colegios profesionales, entre otros.

Asimismo, se informa a la ciudadanía que, ante cualquier consulta, comentario o sugerencia relacionada con el servicio alimentario escolar, pueden comunicarse con la línea gratuita, 0800-20-600.