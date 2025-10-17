Dejan explosivos con amenazas a jueces en exteriores del Penal Castro Castro

INPE denuncia explosivos con datos personales de dos magistrados mientras el gobierno declara emergencia penitenciaria



Dos desconocidos dejaron explosivos en las afueras del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro junto a manuscritos que amenazan a dos magistrados del Poder Judicial. Los artefactos incluían las fichas de RENIEC de los jueces. El Instituto Nacional Penitenciario denunció el hecho ante la Fiscalía y la comisaría de Canto Rey mientras la Unidad de Desactivación de Explosivos neutralizó los objetos. El ataque ocurre en medio de la declaratoria de emergencia penitenciaria decretada por el gobierno de José Jerí.



El ataque y la respuesta inmediata



El INPE informó a través de sus redes sociales sobre el hallazgo de los explosivos en los exteriores del penal ubicado en San Juan de Lurigancho. Los artefactos venían acompañados de manuscritos dirigidos específicamente a dos magistrados con sus datos personales extraídos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.



Las autoridades penitenciarias denunciaron el hecho ante la Fiscalía y la comisaría de Canto Rey. Un equipo especializado de la UDEX aisló el área y retiró los objetos explosivos. Durante el operativo, el tráfico de la zona fue restringido y los transeúntes fueron evacuados momentáneamente. Testigos señalaron que el artefacto fue dejado en horas de la mañana.



Alerta institucional e investigación



El INPE emitió un comunicado donde señala que se mantiene en alerta ante cualquier atentado que amenace la seguridad de los penales a nivel nacional. La institución recalcó que siempre actuará de acuerdo a la ley. No descartó que la amenaza se relacione con decisiones penales sobre delincuentes de alta peligrosidad. Ambos jueces estarían vinculados a procesos complejos que involucran a criminales de gran peligro.

Fuentes policiales señalaron que buscarán en cámaras de videovigilancia cercanas al penal para identificar a los responsables. También revisarán registros de comunicaciones y visitas recientes dentro del establecimiento. El objetivo es rastrear a la persona o grupo que dejó el explosivo. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no ha emitido pronunciamiento sobre el incidente. Se mantiene la expectativa de que se mejore la seguridad de la zona.