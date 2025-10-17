Defensa Legítima: La Ley Cerrón y los Derechos Ciudadanos Frente al Abuso Penal

El Congreso debate derogar una norma que equilibra la acción policial con las garantías procesales, un avance que ahora peligra por presiones sectoriales. La posible derogación de la Ley 32108, impulsada por Waldemar Cerrón, representa un retroceso en la protección de derechos fundamentales durante investigaciones penales.

El Congreso evalúa un proyecto que busca eliminar la obligatoriedad de la presencia de un abogado en allanamientos, bajo el argumento de afectar el factor sorpresa. Esta norma, aprobada en 2024 por insistencia parlamentaria, estableció controles esenciales contra abusos y definió con precisión el crimen organizado. Su anulación debilitaría garantías ciudadanas y favorecería interpretaciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.

Marco jurídico y control de abusos

La Ley N°32108 introdujo requisitos claros para investigar el crimen organizado. La norma exige demostrar una estructura criminal con jerarquía, permanencia y objetivos económicos definidos. Esto evita que se persigan como crimen organizado delitos que no responden a esa complejidad.

La presencia de un abogado defensor desde el inicio de los allanamientos es otra garantía clave. Esta disposición busca prevenir posibles excesos durante los registros. Los críticos alegan que esta medida elimina el factor sorpresa en las operaciones policiales. Pero el derecho a la defensa técnica es fundamental en un Estado de Derecho.

Conflictos normativos y soluciones integrales

Los detractores señalan incompatibilidades con el artículo 44 de la Constitución sobre seguridad ciudadana. También mencionan contradicciones con la Convención de Palermo sobre cooperación internacional. No obstante, la ley no impide la cooperación, sino que establece parámetros claros para las investigaciones.

El proyecto derogatorio propone crear un Grupo de Trabajo Multisectorial para elaborar una reforma legal. Sin embargo, parte de la base de anular una ley existente. La derogatoria podría desmontar un sistema de garantías sin ofrecer una alternativa inmediata. La ley de Cerrón fue el resultado de un debate democrático y una insistencia parlamentaria que reflejó la voluntad del legislativo.ReintentarClaude puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas. Sonnet 4.5