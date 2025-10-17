Cumpliendo compromisos: Gobierno Regional del Callao firmó histórico acuerdo de límites con Municipalidad de Lima

Esta instancia es la continuación del proceso iniciado en 2024 y beneficiará a miles de ciudadanos del Callao que se han visto limitados en sus servicios por esta indefinición, causando desconcierto y conflictos.

Con el objetivo de establecer de forma clara y definitiva los límites territoriales en las áreas donde no existen controversias, y sanear tramos de los límites entre el primer puerto y la capital de los peruanos, el Gobierno Regional del Callao, liderado por el Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el aval de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, suscribieron un acuerdo de límites. La firma de esta acta beneficiará a sectores importantes de la población chalaca que muchas veces se han visto limitados en sus servicios por esta indefinición, causando desconcierto y conflictos.

Tramos definidos

Esta instancia es la continuación del proceso iniciado el año 2024 y permitirá definir los límites interdepartamentales con la provincia de Lima, en los tramos:

• Tramo I: Av. Canta Callao hasta la Av. Bocanegra.

• Tramo II: Av. Independencia hasta la Intersección Jr. Mariano Melgar con Av. Precursores.

• Tramo III: Intersección Calle Tupac Amaru con Av. 28 de Julio (Av. Meiggs) hasta la Av. Oscar R. Benavides (Ex Av. Colonial).

Estos tramos regularán los límites entre los distritos chalacos de Cercado del Callao y Carmen de La Legua–Reynoso, con los distritos limeños de San Martín de Porres y Cercado de Lima.

Autoridades presentes

El evento fue presidido por el gobernador regional, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, quien estuvo acompañado por Augusto Manuel Mendoza Castillo, secretario de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como de otras autoridades regionales, de la Municipalidad de Lima y representantes de la Asociación de Dirigentes del Cono Norte del Callao.

Declaraciones del gobernador

Al término de la actividad, la máxima autoridad política del primer puerto, destacó que con este acuerdo “estamos dándole forma a una solución, ya que la demarcación territorial es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, y al que más perjudica es al ciudadano, ya que al no resolverse, no puede hacer varias acciones con su propiedad”. Además, el gobernador se mostró emocionado con los agradecimientos de los vecinos, que destacaron la tarea efectuada por la gestión Castillo.