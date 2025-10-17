Cole Palmer no volverá a jugar por el Chelsea hasta diciembre, confirmó su técnico Enzo Maresca

Cole Palmer no volverá a jugar por el Chelsea hasta diciembre, confirmó...

El regreso de Cole Palmer no se espera hasta diciembre, por lo menos. Enzo Maresca, entrenador de los “Blues”, señaló que la recuperación del delantero tomará seis semanas y volvería justo antes de fin de año. Las molestias del jugador del cuadro ‘Blue’ comenzaron en la pretemporada luego del Mundial de Clubes, pero pudo iniciar la campaña con su equipo.

Sin embargo, solo pudo disputar cuatro partidos antes de salir lesionado. Inicialmente se preveía su retorno para el mes de noviembre, pero desde el conjunto inglés han confirmado que ahora lo esperan para diciembre.

De esta forma, Palmer se perdería al menos 10 partidos más entre todas las competiciones, incluyendo los duelos ante Tottenham y Arsenal por la Premier League.

En cuanto a la Champions League, no podrá estar frente a Ajax ni contra Barcelona, duelo que está programado para fines de noviembre.