¡Atención! Pronabi subastará 40 inmuebles: conoce cuándo será y cómo participar

En acto público, a realizarse el 31 de octubre, se ofertarán locales comerciales, viviendas, departamentos, terrenos urbanos y rústicos, ubicados en nueve diferentes regiones del país.

En su cuarta subasta pública nacional, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) subastará un total de 40 inmuebles decomisados o declarados en extinción de dominio el próximo 31 de octubre en la modalidad “A viva voz”, proceso cuya inscripción estará habilitada del 20 al 24 de octubre, para todos los interesados.

Los inmuebles en subasta pueden ser adquiridos por personas naturales y por empresas, y pueden servir para vivienda o uso comercial y posterior reventa, según tipo, representando una gran oportunidad para acceder a inmuebles a precios competitivos y con el debido respaldo legal.

Entre los bienes que subastará la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) figura una gran variedad de propiedades que abarca desde 3 stands en el emporio comercial de Gamarra hasta una casa en zona residencial con área de 2800 m2, en el distrito de Santiago de Surco; así como diversos inmuebles en nueve regiones del país como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Tacna y Tumbes.

Para participar en la subasta pública, los postores deberán registrarse previamente a través del portal institucional del Pronabi, descargando las bases administrativas, así como el catálogo completo de inmuebles, el cual incluye fotografías y demás información de interés.

Este tipo de subastas garantiza que los bienes decomisados o declarados en extinción de dominio no queden en abandono y sean destinados a fines lícitos y productivos. Asimismo, generan ingresos que pueden ser utilizados para fortalecer servicios y políticas públicas.

Para participar de la subasta N° 004 de inmuebles sigue estos 4 pasos:

Solicita las bases administrativas. (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8757280/121991-bases-administrativas-subasta-publica-n-004-2025.pdf)

Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

Regístrate como postor del 20 al 24 de octubre de 2025 en este enlace Subasta Pública de Inmuebles N° 004-2025-JUS/PRONABI: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyribceH4Bj2gPicqCrXMkMl9aVP7YDKCMqLGXIMSAC3LItA/closedform)

Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del Pronabi del 20 al 24 de octubre de 2025.

Para revisar el catálogo de Subasta Pública N° 004-2025-JUS/PRONABI puede hacer clic en el enlace oficial. El Pronabi recuerda a la ciudadanía que debe informarse únicamente a través de canales oficiales y estar alerta ante posibles intentos de estafa por parte de falsos intermediarios o páginas fraudulentas.