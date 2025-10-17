André Martínez nuevo líder de los Caminos del Inca al ganar cuarta etapa entre Andahuaylas-Cusco

Hoy viernes al cumplirse la Etapa 4 entre Andahuaylas-Cusco, el piloto André Martínez con su coche 860, se convirtió en el nuevo líder de los Caminos del Inca 2025, superando a Eduardo Castro con su auto 840, quien tuvo una serie de complicaciones con su vehículo, lo que lo relegó al cuarto lugar de la clasificación general.

André Martínez sigue mostrando regularidad, y aprovechando el problema de combustible que tuvo Eduardo Castro, fueron los mejores de los tres especiales que tuvo esta cuarta etapa. Además, en la misma el auto de Karen Quispe y Mario Velázquez se incendió, pero felizmente pudieron apagarlo a tiempo.

En la clasificación general, André Martínez es el líder con 10h:06:51.3, lo sigue en el segundo puesto Richard Palomino con 10h:16:16 y cierra el podio Carlos Castro con 10h:19:35. Ya mucho más abajo se encuentra Eduardo Castro con un 11h:34:59

Vale remarcar que mañana sábado será día de descanso en Cusco y las tripulaciones quedarán enfocados en llegar en óptimas condiciones para lo que será el domingo la última etapa, del Cusco hasta Arequipa en tres especiales, en un total de 294 kilómetros.