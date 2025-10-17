Amdré Carrillo listo para reaparecer en Cortinthians tras recuperarse de su lesión de ligamentos

Un milagro. Cuando parecía que el delantero peruano André Carrillo se perdería el resto de la temporada 2025 en el Brasileirao, luego de sufrir una grave lesión en agosto pasado. El seleccionado nacional se recuperó más rápido de lo esperado y podría reaparecer pronto.

Carrillo, que sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo, pasó por el quirófano y, si bien en un primer momento se pensó que estaría fuera de actividad hasta el próximo año, finalmente mostró una increíble evolución que podría devolverlo a la actividad en los próximos días.

Luego de intensas sesiones médicas y trabajos de rehabilitación, el atacante retornó a los entrenamientos con Corinthians, para alegría del técnico Dorival Júnior, quien vuelve a contar con una nueva alternativa en ataque.

Si bien no estuvo presente en el cotejo ante Santos, todo apunta a que el jugador podría volver en las siguientes fechas del Brasileirao. Cabe recordar que, en lo que va de la temporada, el futbolista de 34 años lleva tres tantos en 41 encuentros disputados con la camiseta del ‘Timao’.