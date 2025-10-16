UICET Impulsa Ampliación de Servicios Turísticos en Puerto Pizarro con Proyecto Emblemático

La Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo – UICET del Mincetur ha anunciado un importante avance en el desarrollo turístico de la región de Tumbes, específicamente en el sector de Puerto Pizarro, a través del proyecto: “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS MANGLARES DE TUMBES, SECTOR PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES” – CUI N° 2526196.



Bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Mirozaqui Ramírez Paredes, la UICET participó en una reunión estratégica con el gobernador regional, Ing. Segismundo Cruces Ordinola, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), representada por la Dra. Sandra Dioses Urbina, el alcalde de Tumbes y sus respectivos equipos técnicos. En este encuentro, se delinearon los planes para la ejecución del proyecto en mención.



«Esta iniciativa representa un paso significativo para potenciar el atractivo turístico de Tumbes y generar un impacto económico positivo en la comunidad local», afirmó Mirozaqui Ramírez Paredes, director ejecutivo de UICET. «Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades regionales y locales para asegurar la ejecución exitosa de este proyecto».



La ampliación de los servicios turísticos no solo mejorará la experiencia de los visitantes, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible de la región, preservando sus recursos naturales y culturales.



UICET reafirma su compromiso de seguir impulsando el desarrollo turístico en todo el país, promoviendo inversiones estratégicas que generen empleo, crecimiento económico y bienestar para todos los peruanos.