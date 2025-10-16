Trump conversará con Putin antes de encuentro con Zelenski en Washington

El mandatario estadounidense dialogará con el líder ruso este jueves, previo a la visita del presidente ucraniano que presentará una propuesta para intensificar la presión militar sobre Moscú

Donald Trump sostendrá una comunicación telefónica con Vladímir Putin este jueves, en la antesala de su reunión con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca. El timing de ambos contactos cobra relevancia mientras se debate el suministro de armamento avanzado a Kiev y Moscú alerta sobre el riesgo de intensificar el conflicto.

Los preparativos de la llamada



Funcionarios estadounidenses confirmaron a EFE que Trump contactará con Putin. No obstante, mantuvieron en reserva tanto el horario como la agenda específica del diálogo entre ambos líderes. Este intercambio precederá la cita que el mandatario estadounidense tiene agendada con Zelenski para el viernes.

Kiev prepara propuesta militar de largo alcance



El presidente ucraniano llegará a Washington con un plan enfocado en fortalecer las capacidades de ataque de largo alcance de su país. Esta semana, Trump mencionó la eventual entrega de misiles Tomahawk a las fuerzas ucranianas. Observadores políticos consideran esta declaración como una señal de cambio en el enfoque de la administración respecto al conflicto.

Moscú responde con amenazas de escalada



La reacción rusa fue inmediata. Este jueves, el Kremlin declaró que proveer misiles Tomahawk a Ucrania significaría «un nuevo nivel de escalada» en la guerra. El mensaje llegó justo antes del encuentro entre Trump y Zelenski, elevando la temperatura diplomática en un momento crítico.

El fracaso de Alaska persiste



El encuentro del 15 de agosto pasado entre Trump y Putin en Alaska no generó avances tangibles hacia un cese al fuego. Desde entonces, el mandatario estadounidense ha manifestado en reiteradas ocasiones su molestia ante la inflexibilidad del líder ruso para frenar las operaciones militares. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del diálogo directo entre Washington y Moscú para desactivar un conflicto que supera los tres años de duración.