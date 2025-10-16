Municipalidad de Lima identificó al presunto autor del disparo mortal en protestas del Centro

Las cámaras de seguridad de la municipalidad de Lima habrían captado al responsable de la muerte de Eduardo Ruiz Sanz. La Policía reporta 80 efectivos heridos y 12 civiles atendidos tras los violentos enfrentamientos del miércoles.



El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que las cámaras de videovigilancia municipal habrían identificado al autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del miércoles en el Cercado de Lima. El alcalde informó que ya se conocería la identidad del responsable, aunque aclaró que el caso está bajo investigación. Los daños materiales son cuantiosos y la Policía Nacional contabiliza un saldo preliminar de 80 agentes heridos.



El disparo que mató a un manifestante



Reggiardo declaró en RPP que las cámaras de seguridad captaron el accionar de armas de fuego por parte de civiles en las inmediaciones de la Plaza Francia. «Felizmente, nuestras cámaras lo han identificado y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad», señaló. El alcalde agregó que se trata de materia de investigación y que las autoridades municipales esperan tener información más clara en las próximas horas.



La Municipalidad iniciará las acciones judiciales correspondientes una vez que las investigaciones determinen las responsabilidades. El caso de Ruiz Sanz se suma a los incidentes violentos que marcaron la jornada de protestas.



Ochenta policías heridos en los enfrentamientos



El alcalde describió los daños como cuantiosos y prometió ofrecer más detalles durante el día. Reggiardo adelantó cifras preliminares que revelan la magnitud de la violencia. «Te puedo decir que el personal policial que lamentablemente ha sido víctima de esta situación violenta es de 80, muchos de ellos internados en algunos nosocomios», declaró. Además, indicó que 12 civiles fueron atendidos y ocho personas fueron detenidas.



La Municipalidad puso a disposición pública las imágenes de las 444 cámaras de seguridad. Sin embargo, Reggiardo reveló que la noche previa, desconocidos intentaron sabotear el sistema de videovigilancia. Manifestantes denunciaron que las autoridades cerraron vías alternas a la avenida Abancay. Reggiardo negó la responsabilidad municipal. «En este caso, la Policía Nacional es la que toma el control del orden interno», sostuvo.