Minsa inicia campaña de sensibilización de lavado de manos en colegios a nivel nacional

*Los escolares participarán en canto, poesía, periódico mural, videos educativos, fortaleciendo las sesiones demostrativas de los 7 pasos del lavado de manos

Con el objetivo de promover el lavado de manos como una medida sencilla y accesible para prevenir enfermedades, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Promoción de la Salud, inició una campaña nacional de sensibilización a los escolares de primaria y secundaria de diferentes colegios del país por el Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra el 15 de octubre, cuyas actividades se extenderán una semana.

A pesar de lo sencillo que parece esta acción, en el mundo millones de personas, muchos niños y niñas, no pueden llevar a cabo esta práctica por falta de acceso a agua limpia o a jabón, un recurso fundamental para conseguir una higiene adecuada.

Los enemigos principales contra los que lucha el lavado de manos son la diarrea y la desnutrición, así como también las infecciones respiratorias. Los más vulnerables son los menores de 5 años. Son enfermedades que se pueden prevenir fácilmente con un poco de agua y jabón.

Es así que el Minsa, sostiene reuniones con las instituciones educativas para exponer el Plan de Trabajo Lavado de Manos Social. Una de ellas es la I.E. Teresa Gonzales de Fanning, donde se realizó la Quinta Sesión Demostrativa de los 7 Pasos del Lavado de Manos Social.

La actividad en este centro de enseñanza se realizó en coordinación con el Centro de Salud Jesús María.

En la referida institución educativa se desarrollará actividades de habilidades de los escolares en canto, poesía, declamación, lemas, periódico mural, afiches, videos educativos fortaleciendo las sesiones educativas y sesiones demostrativas de los 7 pasos del Lavado de Manos Social.

Cabe recordar que la importancia de esta efeméride es la fomentar la práctica fundamental para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.