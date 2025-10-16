Ministerio Público investiga a la Policía por disparar perdigones de goma durante la marcha «Generación Z»

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra los que policías que resulten responsables por haber efectuado disparos con perdigones de goma contra los manifestantes de la «Generación Z» que protestaron en el Cercado de Lima, contra el gobierno de transición José Jerí y el cierre del Congreso, el último 15 de octubre.

La Fiscalía investiga por los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, encargada de la investigación, dispuso la realización de pericias balísticas y el acompañamiento de un médico legista en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se encuentran los agraviados.

Las diligencias en curso permitirán identificar a posibles testigos de los sucesos y determinar responsabilidades penales por un presunto uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales. Un fiscal provincial y 10 fiscales adjuntos especializados participan en las últimas acciones para esclarecer los hechos.