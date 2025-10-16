Marcha Nacional: un manifestante muerto dos graves y más de 80 heridos durante masiva protesta en el Centro de Lima

La Defensoría del Pueblo reportó un fallecido, Eduardo Ruiz Sanz de 31 años, do heridos graves y más de 80 heridos tras las protestas registradas en la víspera contra el Gobierno y el Congreso de la República. Los manifestantes rechazan el continuismo ante la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte.

Afuera todos.Miles de jóvenes peruanos marcharon el miércoles para exigir la renuncia del presidente interino, José Jerí, y de los legisladores, además de la derogación de leyes que favorecen la delincuencia. Casi a medianoche, las autoridades reportaron la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz de 31 años, dos graves y al menos 80 heridos, la mayoría de ellos policías.

Los manifestantes, entre los que había organizaciones autodenominadas Generación Z, quemaron frente al Congreso un violín gigante de cartón cubierto por una banda presidencial y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones.

Desde diversos puntos de la ciudad,los manifestantes caminaron hasta los exteriores del Congreso de la República, en la avenida Abancay, en donde se encontraron con contingentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La congresista Ruth Luque informó que el fallecimiento se habría producido por un impacto de proyectil a la altura del tórax. “El tema ya es de conocimiento de la fiscalía quien debe liderar las investigaciones”, declaró. Aunque Fernando Lozada, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte, evitó dar detalle sobre el impacto de bala e indicó que la causa del deceso será precisada solo después de la necropsia legal.

Pidió a las autoridades que las investigaciones “se realicen de manera imparcial y transparente” y que se salvaguarden los derechos de los manifestantes. Agregó que la fiscalía ya intervino en el hospital Arzobispo Loayza para iniciar diligencias y recabar información de testigos, personal médico y familiares.

Autoridades confirmaron el fallecimiento de Mauricio Díaz Saenz. |

Consultado al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció la apertura de una investigación exhaustiva. No obstante, marcó distancia al asegurar que no había grupo terna en esa zona. “No hay personal Terna en este proceso ni de acompañamiento. Yo no sé de dónde proviene esa información”, expresó.

De acuerdo a declaraciones de manifestantes consultado por Unancha TV y RPP, entre ellos un joven identificado como amigo del fallecido, todo comenzó cuando ‘descubrió’ a tres personas que presuntamente eran ternas. Se trató de un hombre y dos mujeres que, al verse acorralados y en su intento por escapar, “dispararon por disparar” y fue ahí que una de las balas habría alcanzado al también conocido como “Trvko” en la movida Hip Hop. “Ni siquiera fue a quienes los seguían [ante las sospechas de que sean ternas]. No era parte de ellos. Él [la víctima] solo estaba parado”, mencionó.

Con respecto a los heridos, hasta las 11:50 p.m. los comisionados de la institución reportaron el ingreso a emergencias de 102 personas heridas policontusas. Son 23 civiles y 59 policías. Todos reciben atención médica y algunos serán dados de alta en las próximas horas.Igualmente ATV noticias reportó de dos heridos de gravedad por fracturas en el cráneo que se encuentran en el Hospital Arzobispo Loayza.

Según informa la Defensoría del Pueblo, en la División de Asuntos Sociales de la PNP se encuentran ocho personas detenidas por delito contra la tranquilidad pública y dos por control de identidad.