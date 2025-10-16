Joven permanece en coma tras sufrir fractura craneal en protestas de Lima

Luis Reyes Rodríguez, Joven de 28 años, presenta parte del cerebro destruida y espera cirugía en el Hospital Loayza mientras su familia exige investigación sobre el ataque ocurrido durante las manifestaciones del 15 de octubre.



Luis Reyes Rodríguez, de 28 años, lucha por su vida en el Hospital Loayza tras sufrir una fractura craneal y daño cerebral irreversible durante las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima. Los médicos lo indujeron al coma para evitar mayor deterioro mientras esperan operarlo. Su familia exige que las autoridades investiguen las circunstancias del ataque que dejó al joven en estado crítico, en una jornada que dejó más de 100 heridos y una persona fallecida.



Daño cerebral irreversible



Reyes Rodríguez fue trasladado a la Unidad de Emergencia del Hospital Loayza tras resultar herido en los enfrentamientos registrados en el Cercado de Lima. Los médicos diagnosticaron una fractura craneal y detectaron una parte del cerebro destruida. El joven permanece con respiración artificial mientras espera una intervención quirúrgica.



«El médico nos ha dicho que tiene una parte del cerebro destruido y que es irrecuperable. Lo han inducido al coma para protegerlo hasta que lo operen», declaró un familiar del herido a los medios. El pronóstico médico es reservado y su estado continúa siendo crítico.



Familia exige investigación



Los parientes de Reyes Rodríguez demandaron a las autoridades que esclarezcan qué ocurrió durante la manifestación. «Nos preocupa la gravedad de su lesión. Sabemos que fue herido en la marcha y queremos saber qué fue lo que pasó», manifestaron los familiares. Exigieron al Ministerio del Interior y al Ministerio Público que investiguen el caso.



Saldo de violencia



Las protestas del 15 de octubre dejaron un saldo de más de 100 heridos y un fallecido. Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, perdió la vida durante los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional en el Centro de Lima. La Defensoría del Pueblo confirmó el ingreso a hospitales de 102 personas heridas policontusas, entre ellas 23 civiles y 59 efectivos policiales.



Los médicos del Hospital Loayza mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de Reyes Rodríguez. Su familia continúa exigiendo respuestas sobre lo ocurrido aquella tarde en el Centro de Lima.