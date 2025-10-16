Joven muere tras protestas en Lima: trasladan cuerpo a la morgue mientras familiares mantienen vigilia

Eduardo Ruíz Sanz falleció durante las manifestaciones del miércoles contra el Gobierno y el Congreso. El Minsa reportó 29 civiles y 60 policías heridos. Uno de los heridos permanece hospitalizado tras ser operado por trauma abdominal causado por perdigón.

Eduardo Ruíz Sanz murió tras las protestas del miércoles en el Centro de Lima contra el Gobierno y el Congreso. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima la madrugada del jueves 16 de octubre desde el Hospital Arzobispo Loayza. Personal del establecimiento de salud confirmó la información.

Trabajadores del nosocomio informaron que retiraron los restos alrededor de las 4:00 a.m. Representantes del Ministerio Público se apersonaron durante la madrugada para continuar con las diligencias de ley. Familiares y amigos de la víctima llegaron a los exteriores del hospital y realizaron una vigilia durante la noche.

Vandalismo en el hospital

Los parientes de Ruíz Sanz se retiraron sin dar declaraciones a los medios. Un grupo de manifestantes ajenos al entorno del fallecido llegó a los exteriores del hospital. Vandalizaron los muros del centro de salud con pintas agraviantes contra la Policía Nacional. Un equipo de RPP comprobó los hechos.

Algunos manifestantes y amigos del fallecido indicaron que las movilizaciones continuarán durante el día. Las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones del caso.

Balance de heridos según el Minsa

José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud, reportó 29 civiles y 60 policías heridos durante las protestas del miércoles. Habló en diálogo con RPP.

«La gran mayoría han sido pacientes policontusos de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y dos pacientes permanecen en el Hospital Loayza, puesto que han sido intervenidos quirúrgicamente», precisó Roncal.

El funcionario indicó que uno de los heridos hospitalizados ingresó con «trauma abdominal» por un perdigón. Roncal aclaró que no tienen registro de heridas por bala. «Por perdigones es el paciente que ha ingresado con trauma abdominal y el que ha sido intervenido quirúrgicamente», informó.

Consultado sobre el tipo de perdigones, Roncal señaló que el dato debe recabarse del post quirúrgico. «No tenemos el dato de ingreso para decir que es goma o es metal. Es un dato que se lo recaba posteriormente a la intervención quirúrgica», explicó.