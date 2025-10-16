Jerí rechaza renunciar y promete «estabilidad» mientras crece la presión política

El presidente interino descartó dejar el cargo pese a la muerte de un manifestante y una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. Jerí pidió «responsabilidad» a los parlamentarios y anunció que solicitará facultades legislativas para combatir la inseguridad.



El presidente interino José Jerí descartó renunciar al cargo en medio de las protestas que dejaron un ciudadano fallecido en el Centro de Lima y una moción de censura contra la Mesa Directiva que ya ingresó a trámite en mesa de partes del Congreso. Antes de ingresar a Palacio de Gobierno, tras reunirse con el presidente del Parlamento Fernando Rospigliosi, Jerí afirmó que su prioridad es mantener la estabilidad del país y garantizó que permanecerá hasta las próximas elecciones.



«Mi responsabilidad es mantener la estabilidad»



«Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso, y soy plenamente convencido de que trabajando juntos lo podemos lograr», declaró Jerí a la prensa. Cuando le preguntaron si se quedaría hasta las próximas elecciones y si garantizaba una libre elección, respondió: «Lo garantizo plenamente».



El mandatario llegó desde jirón Junín escoltado por un gran contingente policial. En un primer momento las fuerzas del orden restringieron el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, antes de ingresar a Patio de Honor, Jerí se acercó a los periodistas para declarar.

Lamenta muerte de manifestante pero exige «seguridad»



Jerí se pronunció sobre Eduardo Ruiz Sanz, quien falleció tras las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima. «Vuelvo a decir, es muy lamentable lo que pasó con Eduardo, pero ahora nos corresponde, en forma responsable, tratar de darle la seguridad a nuestro país. Y para ello, el premier está corriendo por las fuerzas políticas del Congreso de la República para justamente escuchar cuáles son los planteamientos», señaló.



Las declaraciones ocurrieron después de que Jerí sostuviera una reunión en el Congreso con Rospigliosi y otras autoridades. La multitudinaria marcha del miércoles exigía cambios políticos tras la vacancia de Dina Boluarte.



Pide «responsabilidad» a congresistas por moción de censura



El presidente interino se refirió directamente a los congresistas que impulsaron la moción de censura contra la Mesa Directiva. «Yo le pido a los congresistas que en su libertad de criterio han presentado la moción de censura, que sean sumamente responsables con la votación. Acá no se trata de quién ejerce en este momento la presidencia de la República. Se trata de la estabilidad del país, al margen de los nombres», añadió.

El integrante de Somos Perú pidió mesura a estos parlamentarios. Según afirmó, el momento que atraviesa el país necesita estabilidad sin importar quién esté al frente de la presidencia.



Solicitará facultades legislativas contra la inseguridad



Jerí anunció que pedirá facultades legislativas al Congreso para tomar medidas urgentes contra la criminalidad. Desde el primer día de su gestión aseguró que su principal objetivo es frenar la ola de delincuencia en el país.



«Le hemos informado a la Mesa Directiva y sobre la base de las coordinaciones preliminares con el Consejo de Ministros, solicitar facultades legislativas para legislar principalmente en temas de seguridad ciudadana. Como gobierno, continuaremos trabajando para acabar con la inseguridad ciudadana que es el principal problema el día de hoy», puntualizó.