General Óscar Arriola pide perdón por muerte de ciudadano y separa a policía implicado

El comandante general de la PNP confirmó que el suboficial Luis Magallanes disparó y mató a Eduardo Ruiz durante las protestas en el Centro de Lima. El efectivo fue separado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades.

El general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, pidió perdón públicamente por la muerte de Eduardo Ruiz, ocurrida durante las protestas en el Centro de Lima. Arriola confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la Dirección de Investigación Criminal, efectuó el disparo mortal. El efectivo fue identificado tras la revisión de imágenes, separado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades competentes.

Policía detenido tras identificación

El suboficial Magallanes se encuentra actualmente detenido mientras se desarrollan las investigaciones. Arriola explicó que el agente había sido agredido previamente y se encontraba internado en un hospital. Sin embargo, el general aclaró que esto no justifica el uso desmedido de la fuerza. «Ha sido separado de su cargo y puesto a disposición de la autoridad competente», declaró el comandante general.

Los hechos ocurrieron durante las verificaciones en la avenida Abancay. Allí se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales. Arriola enfatizó que se trató de hechos aislados. «Estos son hechos totalmente aislados del planeamiento», señaló, descartando que la muerte de Ruiz haya respondido a una orden institucional.

Segundo efectivo también detenido

Un segundo policía también fue intervenido tras ser identificado en imágenes disparando al aire. «Ambos se encuentran detenidos mientras se desarrollan las diligencias correspondientes», detalló Arriola. El caso será investigado por una fiscalía común, según informó el alto mando policial.

Durante su pronunciamiento, el general Arriola expresó condolencias a la familia de Ruiz. «Le pido perdón a su familia, en nombre de los 140 mil policías del Perú», afirmó visiblemente afectado. El comandante general subrayó que la institución no tolerará ningún acto de abuso. Añadió que la PNP colaborará plenamente con las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.