Fiscalía logra 36 meses de prisión preventiva para tres presuntos integrantes de «Los indeseables del norte chico»

Tres presuntos miembros de la organización criminal «Los indeseables del norte chico» que se dedicarían al tráfico de terrenos mediante la falsificación de documentos, extorsión (cobro de cupos) y sicariato, serán recluidos en el penal de dicha ciudad, para cumplir 36 meses de prisión preventiva.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura del Equipo 1, logró que se dicte la medida coercitiva contra Modesto Patazca Namuche, Deivis Enderson Ramírez Romero e Hilda Betty Ramírez Mauricio por el delito de extorsión y otros. El fiscal provincial Luis Salas Ostos logró acreditar los presupuestos de acuerdo a ley para la imposición de esta medida.

Los procesados, fueron detenidos el pasado 10 de septiembre de 2025 y cumplirán esta medida restrictiva el 9 de setiembre del 2028.

De acuerdo a la investigación fiscal, esta organización criminal operaba desde 2019 y elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados. Asimismo, amenazaba a sindicatos y obreros de construcción civil, así como a cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, Galileo Mendoza Calderón, dictó comparecencia con restricciones contra la procesada Karina Omairin Perozo Castillo.