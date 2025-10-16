Fiscal Gálvez espera resultados de necropsia para determinar origen de disparo

El titular interino del Ministerio Público señaló que las investigaciones establecerán si un policía disparó contra Eduardo Ruiz Gálvez. No tenía los resultados periciales al momento de hablar con la prensa.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que las investigaciones determinarán si el disparo que mató a Eduardo Ruiz Gálvez durante las protestas del miércoles provino del arma de un policía. Los periodistas lo abordaron en los pasillos del Congreso tras participar en una mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana en el transporte. Gálvez explicó que al momento de la entrevista no contaba con los resultados de la necropsia que la Fiscalía realizaba en paralelo a su reunión en el Legislativo.

Investigaciones en curso

«Hay que esperar las investigaciones. Aún no puedo afirmar ni negar… todavía no lo sé, pero ciertamente se dice que fue por arma de fuego. Esa es la primera información», respondió Gálvez sobre el origen del disparo. El titular del Ministerio Público señaló que las pericias determinarán las circunstancias exactas de la muerte del músico de 32 años.

El fiscal reconoció que el fallecimiento ocurrió en un contexto de violencia. «Ha habido violencia de ambas partes y producto de eso ha habido un fallecido, no tengo los resultados de la necropsia, ahí salen las causas», declaró. Explicó que los resultados forenses proporcionarán información precisa sobre las causas de la muerte.

Diálogo breve con la prensa

Gálvez dio declaraciones breves a los periodistas presentes en el Congreso. Tras responder las consultas sobre el caso, decidió retirarse del Legislativo. El fiscal interino participaba de una reunión sobre seguridad en el sector transporte cuando fue consultado sobre los hechos.

La muerte de Eduardo Ruiz Gálvez ocurrió durante las protestas del último miércoles. Las investigaciones del Ministerio Público buscan establecer las circunstancias exactas del deceso. La necropsia y las pericias determinarán si el disparo provino de un arma policial. Los resultados de estas diligencias serán clave para esclarecer los hechos que terminaron con la vida del manifestante.