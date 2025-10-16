Cobarde caviar: Exprocurador anticorrupción Julio Arbizu insulta con lizuras al presidente de la República

Julio Arbizu ataca la investidura presidencial con groserías y amenazas tras muerte en protesta del 15 de octubre

Julio Arbizu, abogado que fue procurador anticorrupción entre 2011 y 2014, publicó un mensaje violento contra el presidente José Jerí tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz de 32 años durante las protestas del 15 de octubre. Arbizu llamó al mandatario «miserable hijo de puta» y lo amenazó diciéndole que «más temprano que tarde te espera la cárcel donde hace rato tendrías que estar pudriéndote». El exprocurador acusó directamente a Jerí de ordenar el operativo policial que terminó con la muerte del ciudadano, sin presentar pruebas de esta afirmación.

Arbizu trabajó en diversas instituciones del Estado peruano. Fue asesor parlamentario, comisionado de la Defensoría del Pueblo y entre 2016 y 2018 jefe de gabinete de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En 2020 fue candidato al Congreso por Juntos por el Perú. Su trayectoria en la función pública hace más grave su decisión de insultar la investidura presidencial en lugar de exigir investigaciones serias sobre lo ocurrido.

El presidente José Jerí había expresado sus condolencias por la muerte de Ruiz Sanz y pidió que las investigaciones determinen los hechos y responsabilidades. La Fiscalía investiga el caso como parte de graves violaciones a derechos humanos. Aún no se determina quién disparó al ciudadano durante los enfrentamientos en el Centro de Lima. Testigos señalaron que el disparo provino de un policía vestido de civil, pero esto debe ser confirmado por las autoridades competentes.

Miserable hijo de puta, no "falleció" espontáneamente. Lo mató la policía que diriges y ordenas. Más temprano que tarde te espera la cárcel donde hace rato tendrías que estar pudriéndote. https://t.co/n7Unzsh4k2 — julioarbizu (@julioarbizu) October 16, 2025

El mensaje de Arbizu ataca la democracia y azuza la violencia política. Insultar al presidente con groserías y amenazas de cárcel sin evidencia es propio de quienes buscan desestabilizar las instituciones. Su lenguaje golpista convierte una tragedia que merece investigación rigurosa en espectáculo para ganar visibilidad en redes sociales. La muerte de Eduardo Ruiz Sanz requiere justicia, no demagogia de un exprocurador que conoce los canales institucionales pero prefiere el escándalo.