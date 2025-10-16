Candidato argentino muere de infarto durante debate en vivo

Hernán Damiani, de 66 años, participaba en un programa de streaming cuando sufrió el ataque cardíaco. La UCR perdió a uno de sus referentes en Misiones a días de las elecciones legislativas.



Hernán Damiani, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Misiones, murió el miércoles tras sufrir un infarto mientras participaba en un debate político transmitido en vivo. El dirigente de 66 años se descompensó a pocos minutos de comenzar el programa La Casa, un espacio de streaming donde compartía panel con otros candidatos de cara a las elecciones del 26 de octubre. Lo trasladaron de urgencia al hospital Madariaga de Posadas, donde confirmaron su fallecimiento.

Una trayectoria de tres décadas en la política misionera



Damiani acumulaba más de treinta años de actividad política en Misiones. Fue diputado provincial en dos períodos durante los años noventa. Luego ocupó una banca en el Congreso Nacional. Ahora integraba la lista de la UCR, partido de centro-derecha, para renovar escaños en la Cámara baja.

La provincia de Misiones, conocida internacionalmente por las cataratas de Iguazú, pierde a uno de sus referentes radicales en plena campaña electoral. Su muerte sacudió el ambiente político local y obligó a replantear estrategias a once días de los comicios.

Pedido de respeto por la familia



Los conductores del programa pidieron no difundir las imágenes del infarto. «Por respeto a la familia», solicitaron que no circularan los videos del momento exacto de la descompensación. YouTube retiró la grabación original del debate para evitar su reproducción en redes sociales.

La plataforma actuó rápido ante la viralización del contenido. Sin embargo, fragmentos del video ya circulaban en otras redes antes de la eliminación oficial.

Conmoción en el arco político



El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su pesar en redes sociales. «Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones», escribió el mandatario provincial.

La muerte de Damiani en medio de un acto de campaña expone las tensiones físicas que enfrentan los candidatos durante períodos electorales. El radical participaba activamente en espacios de debate cuando lo sorprendió el ataque cardíaco que le costó la vida.