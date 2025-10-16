Andrés Martínez ganó tercera etapa Ayacucho-Andahuaylas de Caminos del Inca

El piloto André Martínez con su coche 860 en su Ford Fiesta Rally 3, fue el ganador de la tercera etapa Ayacucho-Andahuaylas de Caminos del Inca, y está en segundo lugar de la general, a solo 3 minutos del líder Eduardo Castro con el coche 840. Esta Etapa comprendió el tramo entre Andahuaylas y Cusco, pero no pudo cumplirse por completo con todo el recorrido que estaba en agenda, por lo que solo se corrió uno de los dos especiales del programa.

El Especial 6 Chupas-Ccoraihuina se canceló debido a que el Automóvil Club Peruano indicó que una de las ambulancias no estaba equipada correctamente para socorrer a los pilotos y público en general ante una urgencia. De ese modo, los vehículos se trasladaron en caravana hacia Chincheros para correr el Especia 7 Chincheros-Talavera.

Los 77 coches partieron, siendo el más rápido André Martínez, que ha participado en el Mundial de Rally 3, logró subir del tercero al segundo puesto de la general, colocándose ahora a poco más de 3 minutos del líder Eduardo Castro, quien tuvo dificultades al volcarse en el circuito de Chincheros.

Richard Palomino con el 734 Skodia Fabia N5 se metió al podio, apenas un minuto antes que Carlos Castro, siendo el segundo más veloz de la etapa. Ronmel Palomino tuvo problemas con la batería del vehículo y salió de los diez primeros.

Resultados en la General: Eduardo Castro (840) 7h 01.28.6; André Martínez (860) 7h 04.43.3; Richard Palomino (734) 7h 12.02.4; Carlos Castro (804) 7h 13.40.3; Jorge Martínez (861) 7h 19.25.0; Samuel Arce (731) 7h 26.43.2; Raúl Orlandini (855) 716) 7h 29.31.5; Manuel Yáñez (768) 7h 32.26.6; Luis Alayza (712) 7h 32.52.7; Jimver Aramayo (855) 7h 34.27.4.