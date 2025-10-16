Amazónico Fest anuncia su segunda edición en Lima (VIDEO)

El encanto de la Amazonía llega para celebrar la riqueza de nuestra selva. Este 13 y 14 de diciembre, Lima será el escenario del festival más grande que celebra la Amazonía peruana, Amazónico Fest 2025. Este año, la segunda edición será en el Arena 1 , Costa Verde de San Miguel y se convertirá en un espacio cultural, gastronómico, turístico, en donde el arte, las comunidades indígenas, la biodiversidad e innovación llegarán a la capital para un futuro sostenible.

Y una cartelera musical a ritmo de Los Mirlos, Mauricio Mesones, Ruth Karina, Linda Caba, Juaneco y su Combo. Las entradas ya están a la venta en Vaope.com

Amazónico Fest más que un festival es un movimiento que promueve la cultura amazónica, la sostenibilidad y la economía circular, con el respaldo de una amplia red de aliados. Esta edición busca visibilizar los bionegocios, el turismo responsable, la moda étnica, los sabores ancestrales, una propuesta gastronomía con identidad y la innovación sostenible de la selva más grande del planeta.

En esta edición se realizará el concurso Gastronómico “Paiche Sostenible”, una competencia entre escuelas gastronómicas de Lima y regiones que busca destacar la versatilidad y el valor sostenible del paiche, uno de los peces más emblemáticos de la Amazonía.

Los participantes deberán crear platos innovadores que revaloricen el producto amazónico bajo criterios de sabor, técnica culinaria, creatividad, sostenibilidad y aprovechamiento integral del recurso. Este concurso promoverá el uso responsable de insumos amazónicos y premiará las propuestas que integren tradición, innovación y conciencia ambiental. El jurado estará conformado por los más destacados chefs de la Cocina Amazónica: Pedro Miguel Schiaffino (Rosa Náutica), Elia García (La Patarashca) y Aldo Yaranga (Awa).

Amazónico Fest busca conectar con la selva peruana, durante dos días encontrarán: la feria de emprendedores y bionegocios con enfoque de triple impacto (ambiental, social y económico) y diversos productos característicos de nuestra amazonía como el café y el chocolate, además de artesanías y stands con productos elaborados por comunidades amazónicas.

El público podrá vivir una experiencia inmersiva que recrea la magia sonora y visual del bosque tropical, conectada a la zona educativa y familiar, donde los niños aprenderán sobre biodiversidad, reciclaje y cambio climático. Disfrutarán la zona gastronómica con los sabores más emblemáticos del oriente peruano y reconocidos chefs invitados. Además de conciertos con los artistas más representativos de la selva: Ruth Karina, Los Mirlos, Mauricio Mesones, Linda Caba, Juaneco entre otros, junto con danzas tradicionales, que celebran la vida y el arte amazónico.

Amazónico Fest producido por Festiva Productions cuenta con el apoyo de SERNANP con su sello Aliados por la Conservación, Y tú qué planes de PROMPERU, AIDER, CONAP, WCS, Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros del Perú, entre otras instituciones. Las entradas ya están disponibles en Vaope.com

Más información: @amazonicofest.pe