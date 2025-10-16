Alianza Lima venció a Sport Boys 3-1 en Matute y pasó al segundo lugar del Acumulado

Alianza Lima superó a Sport Boys 3-1 y con este resultado pasó en el Acumulado a Cusco F.C. (58-57) ubicándose en el segundo lugar detrás del líder Universitario, siendo importante para el ingreso a los Playoffs, y tercero en el Clausura con 21 puntos. La nota preocupante de la noche en Matute, fue la temprana lesión de Kevin Quevedo al minuto de juego, tras chocar su cabeza con la del defensa rival Cristian Carbajal, saliendo del campo y llevado a una clínica local.

El primer tiempo acabó 1-1. Abrió la cuenta de penal Paolo Guerrero a los 29′, por mano de Colombo en el área porteña y tras revisión en el VAR de Joel Alarcón sancionó. Casi al final de esta etapa (45′), un corner servido por Carlos López es aprovechado por Luis Urruti, que con golpe de cabeza mandó el balón a la red.

En el complemento, pese a tener el control del balón ALianza Lima no encontraba la fórmula para romper el empate, hasta que los cambios de Piero Cari y Pablo Ceppelini por Sergio Peña y Fernando Gaibor a los 63′ surtieron efecto rápidamente. Un minuto después un avance generado por Renzo Graces, le permitió servir al centro para Piero Cari, quien e un derechazo por bajko a la derecha de Rivadeneyra, mandar el balón a la red, para el 2-1 íntimo.

Y a los 84′ Matías Succar descordó por la izquierda a Osling Mora y mandó un centro que fue aprovechado por Pedro Aquino para rematar al arco y tras desviarse en Hansel Riojas, descolocó al arquero Steven Rivadeneyra el balón ingresó por el centro del arco porteño y sellar el 3-1.