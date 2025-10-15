Tiburcio pide facultades al Congreso para expulsar de inmediato a policías corruptos

El nuevo ministro del Interior anuncia reforma integral del régimen disciplinario de la PNP y convoca a exmiembros del GEIN para combatir extorsión

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que pedirá facultades legislativas para reformar integralmente la Policía Nacional y expulsar de inmediato a los agentes que actúen fuera de la ley. El general en retiro calificó el actual régimen disciplinario como «blando» y proteccionista con los efectivos policiales. Tiburcio enfatizó que evaluará cambios en todos los niveles de la institución y convocó a sus excompañeros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) para enfrentar la ola de extorsiones que afecta al país.

Régimen disciplinario bajo la lupa



Tiburcio aseguró que el sistema disciplinario vigente protege a los malos policías. Por eso considera urgente modificarlo. «A esos malos policías tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen, ya no hay espacio para policías corruptos en la institución», declaró el titular del Mininter.

El ministro señaló que solicitará facultades al Congreso a través del Gobierno. Su objetivo es cambiar las normas que regulan las sanciones internas de la PNP. «Una reforma íntegra inmediata, voy a pedir facultades al Legislativo, a través del Gobierno, para que se cambie ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Aquí tenemos que actuar inmediatamente, policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado», apuntó.

Tiburcio adelantó que evaluará cambios en todos los niveles de la institución. «Hay policías que tienen que irse», enfatizó. El general reconoció que durante los tres años y cuatro meses que estuvo alejado de la institución vio cómo los malos elementos la golpeaban día a día. «He estado fuera tres años y cuatro meses, y ver a mi institución que día a día es golpeada por estos malos policías, me ha permitido decirle al presidente que asumo este cargo con un reto de lucha contra la corrupción», indicó.

Inteligencia contra las extorsiones



El nuevo ministro planteó que su gestión priorizará el trabajo de inteligencia para desarticular las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Estos grupos vienen cobrando cupos a transportistas y empresarios en diversas zonas del país.

«Tengo la experiencia en inteligencia e investigación. Sé cómo se mueve la Policía y el sector Interior. El Perú, hoy más que nunca, necesita a peruanos que se pongan la camiseta. Necesitamos salir de este problema gravísimo que tenemos. Estamos en tiempos oscuros, pero no imposibles para poder hacer las cosas», precisó Tiburcio.

El ministro reveló que se reunió el martes con el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y otros altos mandos. En ese encuentro les pidió redoblar los trabajos preventivos. También solicitó enviar a los mejores cuadros de la PNP al área de inteligencia. «Vamos a ingresar a un espacio que necesitamos policías probos, intachables que ingresen a hacer un trabajo que el país necesita. También vamos a acompañarlos con el tema logístico», añadió.

Convocatoria a los veteranos del GEIN



Tiburcio hizo un llamado público a sus excompañeros del Grupo Especial de Inteligencia. Esta unidad de élite capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992.

«Hago la convocatoria a todos mis hermanos del GEIN, que tienen que venir a sumar para dar lo mejor por el país. Así como hoy me pongo la camiseta en momentos difíciles, pero no imposibles; lo hicimos hace 36 años, entregamos un país en democracia, en paz y en seguridad», finiquitó el excomandante general de la Policía.