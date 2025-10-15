Sueños de inclusión: la historia de Sonia, la becaria que se negó a rendirse

Encontró en los estudios de bordado y confección textil, que tiene con apoyo del Pronabec, una oportunidad para superar las adversidades y alcanzar sus metas.

Sonia Cáceres Gutiérrez es un ejemplo de superación y perseverancia. A sus 41 años, la madre de dos hijos logró superar un grave accidente que le provocó la pérdida de uno de sus brazos y dolores fuertes en la columna. Gracias a su perseverancia y el apoyo de su familia, ganó la Beca Inclusión Técnico Productiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con la que hoy estudia el curso de capacitación en Patronaje, corte y confección textil, que representa una oportunidad para cumplir sus sueños.

Nació en el distrito de El Porvenir, en la provincia de Chincheros, región Apurímac, y creció en una familia de agricultores y ganaderos. Desde pequeña, Sonia aprendió de su madre el arte del bordado y la confección textil, una tradición que se ha mantenido en su familia durante generaciones. «Mi madre nos enseñó a mí y a mis hermanas a bordar con muchos colores, ella hilaba la lana de oveja para tejer mantas y ponchos», comenta Sonia quien llegó a Lima a los 15 años y se dedicó a trabajar, ya que no contaba con recursos económicos para estudiar una carrera profesional.

Transcurridos varios años, cuando su segunda hija cumplía apenas un año de edad, la vida de Sonia dio un giro drástico al caer desde el cuarto piso de la vivienda donde habitaba, lo que le generó una discapacidad y afectó gravemente su salud mental. «Después del accidente, me sentí desolada y sin esperanzas, pero gracias al apoyo de mi familia y mi determinación, logré superar esa etapa difícil de mi vida. El bordado me permitió superar mis problemas y encontrar en ella una nueva pasión», dice Sonia, quien en el 2024 se convirtió en usuaria del Programa Nacional Contigo dirigido a peruanos con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema.

“Luego de contarle mi historia a la promotora del Programa Contigo, ella me animó a postular a las becas del Pronabec. Me llevó a un evento para inscribirme a la Beca Inclusión Técnico Productiva donde fui elegida como la única beneficiaria en el distrito de Villa El Salvador”, cuenta visiblemente emocionada la ahora estudiante del Instituto de Moda Chio Lecca.

La becaria del Pronabec aspira a terminar de estudiar y cumplir su meta de tener su propia empresa de confección de ropa. «Mi sueño es tener mi propia empresa, me gustaría hacer posible mis diseños en prendas de vestir, quiero tener mi negocio en Gamarra, vender vestidos, bolsas», afirma y agrega que ha encontrado en sus hijos una motivación más para seguir adelante.

Sonia es un ejemplo de que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. «A las mujeres que han pasado situaciones parecidas, les digo que sigan adelante porque los sueños se hacen realidad si nos esforzamos y buscamos ayuda cuando la necesitamos. Quienes no pudieron conseguir una beca, sigan intentando porque cada año hay nuevas oportunidades”, sostiene.

Como Sonia, más peruanos con discapacidad han estudiado sin límite de edad una carrera técnica o universitaria con un beca o crédito educativo del Pronabec, mejorando su perfil profesional para insertarse en el mercado laboral. Para más información sobre los servicios del programa del Ministerio de Educación, se puede revisar su página web www.pronabec.gob.pe/concursos-becas-creditos y su canal Facebook www.facebook.com/PRONABEC. Ante consultas, pueden llamar a la línea gratuita 0800 00018, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 966 429 596.

Conoce más de la historia de Sonia: https://youtu.be/KM9VOHUphzc