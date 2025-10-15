Rey de España Felipe VI extiende visita no programada en Casa Museo Mario Vargas Llosa

Felipe VI llegó a Arequipa para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española. El monarca prolongó el recorrido por el inmueble donde vivió el Nobel peruano durante su infancia y compartió la bebida peruana en el bar La Catedral, recreación de escenarios de la novela Conversación en la Catedral.



El rey de España, Felipe VI, visitó el martes por la tarde la Casa Museo Mario Vargas Llosa en Arequipa. El monarca llegó a la Ciudad Blanca para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española. Morgana Vargas Llosa, hija del escritor arequipeño, y Luis Llosa, cineasta y primo del Nobel, recibieron al jefe de Estado español. Conversaron brevemente antes de ingresar al inmueble donde Vargas Llosa vivió durante su infancia.



Un recorrido extendido por interés



La visita estaba programada para ser breve. Sin embargo, Felipe VI decidió prolongarla porque le interesó el museo. «Los arequipeños deben sentirse orgullosos de esta visita que ha sido tan positiva, nosotros habíamos planeado una visita corta, pero el rey quiso extenderla porque le interesó el museo. Ha sido motivo de mucha satisfacción», aseguró Luis Llosa al término del recorrido.



El rey observó diversas fotografías del escritor durante el recorrido. También vio recreaciones de escenarios que marcaron la trayectoria literaria del novelista. El museo cuenta con 14 salas dedicadas a la vida y obra de Vargas Llosa.



Pisco sour en el bar La Catedral



Felipe VI compartió un pisco sour con otros participantes en el bar La Catedral. Este bar forma parte de una de las salas del museo. «Hemos compartido en el bar ‘La Catedral’ que está en una de salas un pisco sour, que no estaba en la agenda. Creo que lo sorprendimos», relató Luis Llosa. El bar La Catedral está en la sala dedicada a la novela Conversación en la Catedral. Los organizadores recrearon este ambiente inspirados en la obra del Nobel.



La visita duró una hora con treinta minutos. Al terminar, el rey se dirigió a la sala donde se encuentra el libro de visitas. Ahí dejó sus comentarios sobre el museo. «Ha dejado escrito en el libro de visitas impresiones muy buenas sobre el museo, eso tiene que ser motivo de orgullo para todos», sostuvo Luis Llosa.



Seguridad y comitiva oficial



Durante el recorrido, Felipe VI estuvo acompañado por familiares del Premio Nobel. También lo acompañaron el Ministro de Cultura para Asuntos Iberoamericanos, el embajador de España en Perú y otros integrantes de su comitiva.



El rey llegó a la casa museo bajo estrictas medidas de seguridad. No brindó declaraciones a la prensa. Solo saludó con la mano al ingresar al recinto cultural. Su salida fue similar. Un vehículo oficial lo esperaba en la puerta de la casa y lo trasladó rápidamente a su hotel.