Renzo Costa presenta su colección Spring ’25 con el exclusivo ‘Blooming Brunch’ en Jockey Plaza

Renzo Costa dio la bienvenida a la primavera con Spring ’25, una colección que celebra la compañía que la marca te brinda cada día, invitándote a florecer en la cotidianidad con cuero y a tu estilo.

Renzo Costa celebró la llegada de la nueva temporada con el Blooming Brunch, un evento exclusivo realizado en el Jockey Plaza que marcó la presentación oficial de la colección Spring ’25 y dio inicio a una serie de experiencias que la marca proyecta replicar en futuras temporadas.

Reconocida por su trayectoria en el diseño de artículos y accesorios de cuero, la marca peruana creó un espacio totalmente instagrammeable, pensado para brindar una experiencia sensorial y estética donde la moda, la frescura y la autenticidad fueran protagonistas.

La presentación contó con la presencia de destacadas personalidades e influencers como Natalie Vértiz, Mariana Vértiz, Alejandra Chávez, Adriana Kouri, Natalia Bouchier, Alexandra Lam, Chiara Lercari y Camila Benzaquen, quienes vivieron una experiencia única al conectar con las piezas de la nueva colección, pensadas para inspirar a cada persona a florecer en su mejor versión.

El evento coincidió además con el aniversario de Renzo Costa, celebrado cada 4 de octubre, reafirmando su legado como una de las marcas peruanas más representativas del lujo accesible y el arte en cuero.

Con el Blooming Brunch, Renzo Costa reafirma su compromiso de ofrecer experiencias únicas y de seguir siendo el destino de moda y regalos en cuero que acompaña los momentos más importantes y la cotidianidad de sus clientes.