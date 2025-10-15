¿Qué método de pago conviene más a tu negocio? 5 recomendaciones clave para decidirlo

En un mercado cada vez más digital, la elección del sistema de pagos puede marcar la diferencia entre crecer o quedarse atrás.

En los últimos años, Perú se ha convertido en uno de los mercados de e-commerce más dinámicos de la región. De acuerdo con eMarketer, el país ocupa el segundo lugar en crecimiento dentro de América Latina, con una proyección de más del 30 % de aumento anual en ventas online. Este escenario ha impulsado a las empresas, desde los nuevos emprendimientos hasta las más consolidadas, a revisar sus estructuras de pago y priorizar la eficiencia en cada transacción.

“Muchas empresas aún piensan que elegir un método de pago se trata solo de facilitar las ventas, cuando en realidad es una decisión estratégica que impacta directamente en la conversión y la fidelización del cliente”, afirma Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay. “Hoy, los negocios que logran crecer son los que gestionan la experiencia de pago con la misma importancia que el producto o servicio que ofrecen”.

A continuación, Pacheco comparte cinco recomendaciones clave para identificar el sistema de pago que mejor se adapta a cada negocio:

Evalúa tu tipo de cliente y canal de venta: No es lo mismo vender en un e-commerce que en redes sociales o en un punto físico. “Un restaurante con delivery, por ejemplo, necesita ofrecer pagos con QR o billeteras digitales, mientras que una tienda online requiere integraciones más robustas con tarjetas o links de pago”, explica el especialista.

Prioriza la seguridad y la experiencia del usuario: Los consumidores esperan procesos rápidos, sin pasos innecesarios ni riesgos. “Un sistema de pago debe inspirar confianza. Cada fricción que eliminas en el proceso de cobro es una venta que recuperas”, sostiene Pacheco.

Considera tu etapa de crecimiento: Para un emprendimiento que recién empieza, soluciones como links de pago o QR permiten cobrar sin inversión en infraestructura. En cambio, las empresas consolidadas pueden integrar múltiples medios de pago y automatizar sus cobros para optimizar tiempos y costos.

Busca interoperabilidad: La tendencia global apunta hacia ecosistemas más integrados. En un entorno donde los usuarios usan distintas billeteras o bancos, los negocios deben asegurarse de que su sistema acepte todos los métodos posibles. Eso es lo que realmente amplía el alcance.

Piensa en escalabilidad: A medida que un negocio crece, la gestión manual de cobros deja de ser sostenible. “Las soluciones de pago deben adaptarse al ritmo del crecimiento. Si tienes que cambiar de proveedor cada vez que tu volumen de ventas aumenta, estás perdiendo eficiencia y tiempo valioso”, comenta Pacheco.

Hoy, existen soluciones en el mercado que integran diversos métodos, como tarjetas, QR, billeteras digitales y links de pago, en una sola plataforma, facilitando la automatización y el control financiero de los negocios.

“El futuro del comercio no se trata solo de vender más, sino de cobrar mejor. Elegir el método de pago correcto es el punto de partida para lograrlo”, concluye Pacheco.