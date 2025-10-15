Perú ganó medallas de plata y bronce en el Open Panamericano de Judo realizado en Lima

Un gran cierre tuvo el Team Perú de Judo en el Tour Mundial que se realizó de 5 al 14 del presente mes en nuestro país con la realización del Campeonato Mundial Junior, el Grand Prix y el Open Panamericano Lima 2025 que culminó el martes en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, ante una impecable organización de la Federación Deportiva Peruana de Judo que preside María Martínez Murciego y el apoyo invalorable del Instituto Peruano del Deporte.

En el Open Panamericano ganamos una presea de plata y dos de bronce, mientras que en el Grand Prix sumamos una de bronce ante rivales de gran nivel mundial posicionados en los primeros lugares del ranking. La realización de estos tres eventos confirma el gran trabajo de la Federación de Judo con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte y el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deporte de Afiliados.

“Gracias a todos los que han trabajado para realizar un evento espectacular, estamos a la altura de la realización de torneos mundiales y hemos pasado la valla en organización”, nos dijo María Martínez, titular de la Federación de Judo. Asimismo, Carlos Zegarra, presidente de la Confederación Panamericana de Judo indicó que “hemos hecho historia, como país me siento orgulloso de que todos los casi 90 países que han venido a competir al Dibós se hayan llevado una hermosa y gran impresión del Perú”.