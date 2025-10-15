Ocucaje celebra el XXXI Festival de la Menestra: tradición, cultura y sabor que enorgullecen a la región Ica

En el marco de la revalorización de sus costumbres y la promoción del turismo local, la Municipalidad Distrital de Ocucaje, liderada por la alcaldesa Laura Peña Valencia, anunció la realización del XXXI Festival de la Menestra, una festividad que forma parte esencial de la identidad cultural del distrito y que cada año congrega a cientos de visitantes de la región y del país.

Durante esta nueva edición del festival, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación desde el 24 de Octubre hasta el 8 de Noviembre que incluye la tradicional pelea gallística, el emocionante derbi de burros, la representativa escenografía de la trilla del pallar, la conferencia de prensa y el concurso de platos típicos, además de presentaciones artísticas y culturales que reflejan el espíritu alegre y trabajador del pueblo ocucajíno.

La alcaldesa Laura Peña Valencia expresó que este evento busca no solo mantener viva la tradición, sino también impulsar el turismo y el desarrollo económico del distrito:

“El Festival de la Menestra es una celebración que representa el esfuerzo, la identidad y la unión de nuestra gente. Invitamos a todos los iqueños, turistas y peruanos a visitar Ocucaje, disfrutar de su gastronomía, su cultura y su incomparable hospitalidad”, señaló la autoridad edil.

Asimismo, Ocucaje ofrece a sus visitantes atractivos turísticos de gran valor, como el reconocido Museo Paleontológico de Ocucaje, que conserva vestigios fósiles de millones de años y es considerado uno de los más importantes del país; además de sus hermosas playas naturales y sus paisajes rurales que invitan al descanso y la aventura.

Con la realización del XXXI Festival de la Menestra, la gestión municipal reafirma su compromiso de preservar las tradiciones, promover la cultura y fortalecer el turismo, posicionando a Ocucaje como un destino de historia, sabor y cultura viva en la región Ica.

El Dato 📍 Ocucaje los espera con los brazos abiertos, para vivir juntos esta gran celebración que une tradición, identidad y orgullo.