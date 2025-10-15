Normin 2025: Cajamarca congregará principales empresas mineras para impulsar proyectos nacionales

Congreso Minero del Norte se desarrollará del 22 al 24 de octubre.

Cajamarca será el centro de la minería peruana con la realización del Congreso Minero del Norte – Normin 2025, del 22 al 24 de octubre. Allí se darán cita los principales actores del sector para dialogar, proponer y articular soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo sostenible en la región.

Este importante evento contará con la participación activa de empresas mineras líderes para compartir experiencias, casos de éxito y perspectivas sobre el rumbo de la industria en el marco de la transición energética y la minería moderna.

Entre las empresas que serán protagonistas en las conferencias magistrales y paneles de discusión figuran Newmont Corporation, Southern Peru Copper Corporation, Minera Boroo Misquichilca, Gold Fields, Minera Las Bambas, Río Blanco, Compañía de Minas Buenaventura y Compañía Minera Antamina. Cada una aportará su visión sobre temas como sostenibilidad social y ambiental, gestión de conflictos, innovación tecnológica, gobernanza, uso eficiente del agua y desarrollo de proveedores locales.

La inauguración será liderada por Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura. Tendrá a su cargo una conferencia magistral sobre el liderazgo minero en la región.

También estará presente Jorge Meza, director general de operaciones de Southern Peru Copper Corporation (SPCC), quien expondrá sobre el impacto de la minería en el futuro de Cajamarca; mientras que Javier Salazar, gerente técnico del proyecto Tía María, quien explicará por qué la minería es motor de desarrollo. Así como Darío Zegarra, country manager de Newmont Corporation Perú, quien analizará desafíos y oportunidades que genera la inversión minera.

Los espacios de diálogo incluirán la participación de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, SENACE y Proinversión, así como representantes de la cooperación internacional, que sumarán su aporte a la visión regional y nacional.

Para cualquier información sobre el evento, se puede contactar al (+51) 976 394 883 o visitar la plataforma www.normin.pe.

Cabe precisar que Normin 2025 reforzará el compromiso de las empresas mineras con la región y con el país, ofreciendo una agenda variada y moderna que integra tendencias globales, transición energética, innovación, respeto ambiental y valor compartido. La presencia de estas compañías no solo subraya su liderazgo, sino también su disposición para construir alianzas, fortalecer cadenas de suministro locales y promover el bienestar de las comunidades cajamarquinas y del norte del Perú.