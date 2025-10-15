Municipalidad de Lima activa 445 cámaras y drones para vigilar marcha de la «Generación Z»

La comuna limeña coordinará con la Policía Nacional el uso de drones y patrullaje motorizado para monitorear la manifestación convocada contra el gobierno y el Congreso



La Municipalidad Metropolitana de Lima activará un sistema de vigilancia con 445 cámaras para seguir la marcha convocada por diversos gremios contra el gobierno y el Congreso. El operativo incluye drones, patrullaje motorizado y coordinación directa con la Policía Nacional desde el Centro de Monitoreo ubicado en el Rímac.



El aparato de vigilancia municipal



Mariella Falla Chaname, gerente de fiscalización y control de la comuna limeña, presentó el plan de contingencia desde el Centro de Monitoreo. La funcionaria explicó que el centro de operaciones municipal «es un espejo para el 105», en referencia al sistema policial.



«Vamos a contar con el dronaje aéreo, que nos sirve mucho; vamos a contar también con el patrullaje motorizado y en camionetas, todo en coordinación con la PNP», señaló Falla Chaname. El despliegue busca cubrir el recorrido de la manifestación desde distintos puntos.



Cámaras como herramienta de control



La funcionaria municipal destacó el rol de las cámaras en la estrategia de vigilancia. Según Falla Chaname, gracias a estos dispositivos «damos el minuto a minuto de cómo se va desarrollando la movilización y eso le sirve a la PNP para armar estrategias y poder prevenir cualquier acto vandálico».



La gerente reveló además el crecimiento del sistema de videovigilancia municipal. «Nos dejaron con 29 cámaras, reactivamos 415 y ahora estamos con las 444 cámaras», precisó. Este aumento representa una expansión significativa del aparato de monitoreo en la capital.



Manifestación contra el gobierno y el Congreso



La movilización ha sido convocada por diversos gremios que expresan su rechazo al gobierno y al Congreso. La Municipalidad de Lima respondió con un operativo de seguridad que prioriza la vigilancia tecnológica y la coordinación policial. El despliegue refleja la respuesta institucional ante el ejercicio del derecho a la protesta en la capital.