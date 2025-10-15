Maricarmen Marín celebra el éxito del concurso “Talento Mallplaza”

“Podríamos encontrar al próximo Tony Succar o Gian Marco”, dice y destaca que en la cumbia hay mucho talento

La popular cantante de cumbia Maricarmen Marín fue una de las artistas invitadas en el anunció del concurso de canto “Talento Mallplaza” que se encuentra impulsando el ganador del Grammy, Tony Succar, y que busca ser una plataforma para descubrir y promover a los nuevos talentos musicales del Perú.

Como se sabe, el ganador del concurso tendrá la oportunidad de grabar su primer sencillo producido por Tony Succar y además podrá debutar con su canción este 13 de diciembre en el concierto de aniversario del músico en el Estadio Nacional. Las audiciones para que los cantantes emergentes puedan mostrar su talento será hasta este 19 de octubre, en todos los Mallplaza ubicados en Angamos, Comas y Callao, así como en Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo.

“Qué lindo que Mallplaza y Tony Succar estén promoviendo esta iniciativa hermosa. Hay que darles oportunidad a los nuevos talentos y qué mejor que el ganador pueda grabar su primera canción con un grande como Tony, qué excelente inicio en la música y sobre todo que pueda cantar en el Estadio Nacional. Si bien ahora las redes te dan las oportunidades que antes no existían, este concurso te hace dar un gran paso y sobre todo tener acceso a Tony Succar, qué maravilla poder grabar a ese nivel”, manifestó la popular cantante y exjurado de “Yo soy” que celebró la iniciativa de incluir a artistas de todo el país y espera que el ganador “sea de la cumbia”.

“Es maravilloso que hayan pensado también en las provincias, donde muchas veces no hay tantas facilidades para lograr los sueños. El Perú tiene mucho talento, a veces uno dice qué talentoso es este chico, pero por qué no lo conoce, sobre todo la cumbia. Para mí ha sido un género muy generoso conmigo, es un ritmo que gusta en todos lados. Tal vez de este concurso pueda salir nuestro siguiente Tony o Gian Marco”, destacó Maricarmen que en noviembre se alista para producir un nuevo show musical para Navidad.

Si deseas participar de “TALENTO MALLPLAZA” puedes inscribirte en mallplaza.com/pe o en las mismas cabinas instaladas en Lima y provincias. Los participantes deben de ser mayores de edad.