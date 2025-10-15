La VIII Feria Vocacional de la UNALM abre sus puertas este 17 y 18 de octubre

Este viernes 17 y sábado 18 de octubre, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) invita a estudiantes, docentes y familias a participar en la VIII Feria Vocacional UNALM, una jornada gratuita que ofrecerá información sobre las carreras profesionales, semilleros de investigación y actividades formativas.

La UNALM informó que las actividades se desarrollarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el campus universitario, con ingreso libre presentando DNI o carné de extranjería. La feria contará con stands informativos por facultades en el jardín del Rectorado, donde los visitantes podrán conocer el enfoque académico, las oportunidades de investigación y los campos laborales de cada carrera. Además, se realizará la exposición y venta de productos elaborados en la UNALM, muestra del aprendizaje aplicado y de la innovación que caracteriza a la comunidad molinera.

VISITA FAMILIAR

Uno de los atractivos más esperados será la Visita Familiar Guiada por el Campus, que permitirá recorrer aulas, laboratorios, viveros, la Biblioteca Agrícola Nacional y otros espacios emblemáticos, brindando una experiencia cercana a la vida universitaria.

También estarán presentes los semilleros de investigación, donde los jóvenes podrán descubrir cómo desde la UNALM se impulsa la ciencia y la sostenibilidad. Desde las 11:45 a.m. los asistentes podrán registrarse para las Charlas de Carreras Profesionales, que iniciarán a la 1:00 p.m.. Cada participante podrá elegir una charla por día, previa inscripción personal y por orden de llegada.

Durante ambos días, el público también podrá realizar las inscripciones al Examen de Admisión 2026 en el auditorio principal de la universidad, donde el equipo de la Dirección de Admisión brindará orientación personalizada a los postulantes. Para mayor información, los interesados pueden visitar admision.lamolina.edu.pe o comunicarse a los números 937413951 / 978585632 / 978585442.