Jóvenes peruanos pueden trabajar en Australia gracias a la Visa Work and Holiday

La visa Work and Holiday es una visa temporal de trabajo, en la que se puede trabajar a tiempo completo

Jóvenes que tengan entre 18 y 30 años que accedan a la visa Work and Holiday en Australia podrán trabajar a tiempo completo, generar ingresos de hasta AU$65,000 o S/160,000 al año y, al mismo tiempo, sumar experiencia internacional en uno de los destinos más atractivos para vivir y desarrollarse profesionalmente.

“El objetivo principal de este programa es fomentar el intercambio cultural y los lazos entre Perú y Australia, así como obtener experiencia laboral en un país de primer nivel como Australia”, menciona Miguel Mudbidri, Agente Migratorio Registrado en Australia y experto en temas de educación y migración.

¿Cómo postular a la Visa Work and Holiday en Australia?

El experto hace mención de los siguientes pasos:

Solicitar la Carta de Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Con este documento se completa la aplicación oficial para la visa.

Presentar pasaporte peruano vigente.

Entregar copia certificada del Acta de Nacimiento.

Contar con certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales.

Firmar una declaración notarial que confirme que el postulante no tiene hijos dependientes y que saldrá de Australia antes del vencimiento de su visa.

Acreditar estudios: título profesional universitario o técnico reconocido por el Ministerio de Educación, o constancia de al menos dos años completos y aprobados de estudios universitarios debidamente legalizados.

Aprobar un examen de inglés que certifique un nivel funcional.

Demostrar fondos: una bolsa de viaje de AU$5,000 para la estadía inicial, más el pasaje aéreo.

“La visa Work and Holiday puede verse como una inversión. Con una bolsa aproximada de AU$5,000 para empezar, en un año un joven puede recuperar hasta 13 veces lo invertido, generando ingresos de hasta AU$65,000 o más mientras adquiere experiencia internacional y mejoras el idioma inglés”, señaló Miguel Mudbidri.

¿Cómo extender la visa?

Los jóvenes que deseen permanecer más tiempo en Australia pueden solicitar dos extensiones adicionales de 1 año cada uno. Para ello, es necesario haber realizado un mínimo de 3 meses de trabajo en sectores específicos, como agricultura, turismo o construcción, en zonas regionales del país, en el primer año y 6 meses en el segundo año. Cumpliendo con este requisito, podrán acceder a una segunda o incluso tercera visa, lo que amplía sus oportunidades de trabajo, estudio y desarrollo personal en Australia.

“Hay que tomar en cuenta que puedes realizar cualquier tipo de trabajo legal, pero no puedes trabajar más de 6 meses con un mismo empleador, la visa Work and Holiday también permite estudios o programas de entrenamiento de hasta 4 meses”, agrega Mudbidri.

Actualmente hay 1,500 cupos disponibles para peruanos que deseen postular y buscar una nueva oportunidad en Australia.

Globancy presenta en la Embajada de Australia en Perú un evento sobre oportunidades de Estudio y también hablara sobre la Visa “Work and Holiday”

El 3 de noviembre a las 6:30 p. m., Globancy Latinoamérica organizara una charla informativa sobre oportunidades de Estudio en Australia y también sobre la Visa “Work and Holiday” para jóvenes peruanos.

La presentación cuenta con el Apoyo de APCCI (Australia Peru Chamber of Commerce).

“Recomendamos comenzar los procesos de visado para Estudios y el de “Work and Holiday” con anticipación, ya que los cupos son limitados”, concluye Mudbidri.

Para más información, puede ingresar al siguiente enlace: https://globancy.net/charla-peru-3-de-noviembre/